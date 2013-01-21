Неизвестные заминировали жилой дом №60 по Ленинградскому проспекту

В Москве в понедельник во второй половине дня полиция эвакуировала жильцов дома №60 по Ленинградскому проспекту после звонка неизвестного злоумышленника о якобы готовящемся взрыве.

К дому прибыли кинологи, инженеры-саперы, сотрудники полиции и спасатели. Специалисты обследовали объект и ничего подозрительного - взрывного устройства - не обнаружили.

По данным столичных СМИ, около 14.00 мск неизвестный телефонный террорист позвонил по телефону "02" и сообщил, что в доме на Ленинградском проспекте заложена бомба.