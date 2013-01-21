Подросток подавился колпачком от шариковой ручки и умер в Липецкой области

В Липецкой области проводится проверка по факту накануне смерти 12-летнего мальчика в Краснинской районной больнице. По предварительным данным, ребенок днем воскресенье подавился колпачком от шариковой ручки у себя дома в селе Красном.

Подростка госпитализировали, но через несколько часов он умер.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

В настоящее время устанавливаются причины смерти мальчика, а также проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.