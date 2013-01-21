Упавшие в крымскую пещеру, пострадали из-за рухнувшего на них внедорожника

Вчерашний несчастный случай на плато Караби Яйла под Белогорском, в котором пострадали трое людей и один погиб, произошел из-за падения в пещеру Монастырь-Чокрак автомобиля.

К месту происшествия немедленно были привлечены 15 сотрудников Контрольно - спасательной службы Крыма, семь человек личного состава горной поисково-спасательной части, скорая помощь, сотрудники МВД, шесть единиц техники. На базе службы гражданской защиты в Белогорском районе ГТУ МЧС в АРК был создан штаб по ликвидации последствий происшествия, передает пресс-служба крымского главка МЧС.

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