Сергею Филину предстоит еще несколько операций (ВИДЕО)

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин перенес первый этап операций. В понедельник, 21 января, столичные офтальмологи на консилиуме составили план дальнейшего лечения Филина.

Напомним, худрук Большого театра был экстренно госпитализирован после того, как неизвестный преступник плеснул ему в лицо кислотой во дворе дома в минувший четверг. По словам врачей сейчас, его правый глаз видит несколько хуже, чем левый. Но в ближайшее время ситуация должна улучшиться.

Главный офтальмолог Департамента здравоохранения г. Москвы Лариса Машетова отметила, что Сергей Филин — молодец, держится, у него позитивный настрой.

В ближайшее время, по словам специалистов, Сергею Филину предстоит порядка трёх операций.

Во вторник врачи намерены заняться восстановлением кожных покровов головы пострадавшего Народного артиста России. А еще через день Сергею Филину будет сделана ещё одна операция на глазах.