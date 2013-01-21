Сергею Филину предстоит еще несколько операций (ВИДЕО)
21 января 2013, 18:58 [ «Аргументы Недели» ]
Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин перенес первый этап операций. В понедельник, 21 января, столичные офтальмологи на консилиуме составили план дальнейшего лечения Филина.
Напомним, худрук Большого театра был экстренно госпитализирован после того, как неизвестный преступник плеснул ему в лицо кислотой во дворе дома в минувший четверг. По словам врачей сейчас, его правый глаз видит несколько хуже, чем левый. Но в ближайшее время ситуация должна улучшиться.
Главный офтальмолог Департамента здравоохранения г. Москвы Лариса Машетова отметила, что Сергей Филин — молодец, держится, у него позитивный настрой.
В ближайшее время, по словам специалистов, Сергею Филину предстоит порядка трёх операций.
Во вторник врачи намерены заняться восстановлением кожных покровов головы пострадавшего Народного артиста России. А еще через день Сергею Филину будет сделана ещё одна операция на глазах.