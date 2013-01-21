Автобус с паломниками попал в ДТП на 110-м км трассы Самара-Ульяновск (ВИДЕО)

В Самарской области на 110-м километре трассы Самара-Ульяновск в понедельник утром произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего паломников. Паломники возвращались домой из башкирского села Булгары. В результате автоаварии погибли два человека.

Ещё 22 человека пострадали и были госпитализированы. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на полной скорости врезался в автобус с паломниками.

На месте дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автобуса. Один из пассажиров скончался в больнице. В районную больницу, куда доставили раненых, из Самары срочно прибыл вертолёт с медиками и кровью для переливания. Состояние пятерых пострадавших врачи оценивают как тяжёлое.