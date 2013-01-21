В Москве насмерть разбился студент-казахстанец, упав с 12 этажа общежития вуза

В Москве следователи ведут проверку обстоятельств гибели накануне вечером студента-второкурсника из окна на 12-м этаже общежития в студгородке РГУ нефти и газа на улице Бутлерово в ЮЗАО столицы.

"20 января 2013 года примерно в 22 часа у здания общежития Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Москве с телесными повреждениями характерными для падения с большой высоты обнаружено тело 23-летнего студента – гражданина Казахстана", - передает в понедельник пресс-служба СКР.

По версии следствия, студент из Казахстана упал с высоты 12 этажа из окна комнаты общежития, в которой он и проживал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.