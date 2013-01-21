В Михайловке Волгоградской области неизвестный устроил стрельбу в интернет-кафе

Сегодня ранним утром неизвестный устроил стрельбу в интернет кафе города Михайловки Волгоградской области. В результате чего один человек погиб и один находится в тяжелом состоянии.

По версии следствия, сегодня в половине пятого утра в интернет-кафе города Михайловка, расположенного на улице Ленина, зашел неизвестный мужчина, предположительно уроженец одной из республик Кавказа, и произвел несколько прицельных выстрелов из обреза в 22-летнюю девушку-бармена и 30-летнего охранника. Девушка скончалась на месте, мужчина с тяжелым ранением госпитализирован.

Происшествие расследуется. Ведется поиск подозреваемого, который скрылся с места происшествия.