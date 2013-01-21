700 автомобилистов Хабаровского края лишились «железных коней» за 2012 год

12 преступных групп общей численностью 33 человека, занимающихся совершением краж автомобилей, задержано в Хабаровском крае за минувший год. Это молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, более 40% из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе краевого УВД, за этот срок своих машин лишились порядка 700 человек.

Как и прежде, угоны в основном, совершались с 15 до 19 часов и с 2 до 5 часов утра. Чаще всего машины похищались от торговых центров, рынков, магазинов, а в ночное время — из дворов. Спросом у угонщиков пользуются «Тойота Королла», «Тойота Марк- 2», «Тойота Корона», «Тойота Кроун» и «Хонда Фит». И это авто, не оборудованные комплексом механической защиты. «Угон автомобиля занимает от 10 секунд до нескольких минут, но если автомобиль оборудован дополнительными механическими средствами защиты (например: штырь в руль, в автомат, замок на капот) или иммобилайзером, тогда это усложняет процесс угона и повышает шансы того, что владелец автомобиля не расстанется с ним»,- пояснили сотрудники полиции.



Бывают и курьезные случаи. Так, на днях за угон сразу двух машин были задержаны трое мужчин. Они сидели и выпивали на территории одного из предприятий Хабаровска, где один из них работает сторожем. Алкоголь быстро закончился. Идти на своих двоих до магазина не хотелось, и приятели решили воспользоваться грузовым автомобилем «Мицубиси Фусо», стоявшем на территории предприятия. Но горе-угонщики даже не посмотрели, сколько бензина осталось в баке – он закончился на обратном пути. Кто-то предложил добраться до предприятия пешком, взять другой автомобиль и с его помощью доставить оставшийся без горючего грузовик до места стоянки. За рулём второй машины их и задержали сотрудники вневедомственной охраны. Очевидно, эта пьянка запомнится мужчинам надолго.