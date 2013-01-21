Минюст Нидерландов намерен тщательно расследовать гибель Долматова
21 января 2013, 13:12 [«Аргументы Недели. Москва», Пётр Горбатенко, Москва ]
Министерство юстиции Нидерландов намерено тщательным образом расследовать обстоятельства гибели участника акции на Болотной площади 6 мая Александра Долматова, заявил младший министр юстиции Фред Теевен. Бывший конструктор секретного ракетного предприятия пытался получить статус политического беженца в Нидерландах, но ему отказали, после чего, совершил самоубийство.
«Наша цель – собрать воедино все детали его смерти», - цитирует Теевена Dutch News.
Как ранее писали «АН-онлайн», МИД России потребовал от властей Нидерландов незамедлительного и всестороннего расследование гибели Долматова в Роттердаме.