Минюст Нидерландов намерен тщательно расследовать гибель Долматова

Министерство юстиции Нидерландов намерено тщательным образом расследовать обстоятельства гибели участника акции на Болотной площади 6 мая Александра Долматова, заявил младший министр юстиции Фред Теевен. Бывший конструктор секретного ракетного предприятия пытался получить статус политического беженца в Нидерландах, но ему отказали, после чего, совершил самоубийство.

«Наша цель – собрать воедино все детали его смерти», - цитирует Теевена Dutch News.

Как ранее писали «АН-онлайн», МИД России потребовал от властей Нидерландов незамедлительного и всестороннего расследование гибели Долматова в Роттердаме.