В Петербурге продолжают гибнуть дети

Правоохранительные органы Московского района выясняют причину смерти 12-летней девочки.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», труп ребенка без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен 18 января в 15:30 в помещении театра «Сказка», расположенного в доме 121 по Московскому проспекту.

По данным Агентства, погибшая девочка училась в 5 классе школы-интерната №37, проживала на Будапештской улице.

Напомним, 16 и 17 января в Купчино и Приморском районе умерли трехлетние девочка и мальчик.



Пятимесячная девочка умерла в Ленинградской области. В тот же день, 18 января, около 3 часов ночи тело грудничка было обнаружено в поселке Оредеж, в своем доме на Лесной улице. На теле маленькой Гали нет внешних признаков насильственной смерти.