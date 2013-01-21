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В Казани нашли тела матери и ребенка в их собственной квартире

21 января 2013, 11:57 [«Аргументы Недели», Наталья Топал, Казань ]

В Казани нашли тела матери и ребенка в их собственной квартире
Фото www.finance.rich4you.ru

В Казани обнаружены тела женщины и её ребенка в собственной квартире. По предварительной версии 37-летняя женщина и ее 10-летний ребенок скончались от отравления угарным газом. Об этом «АН-онлайн» сообщил источник в правоохранительных  органах.

Первым накануне обнаружил страшную картину брат погибшей, который ждал родных в этот день в гости, но те так и не пришли. Мужчина проник в квартиру через балкон квартиры, располагавшейся на втором этаже.

По сообщению того же источника, 18 января квартиру погибших навещали газовики. По их словам, газовая колонка работала нормально. В настоящее время причина смерти семьи выясняется.

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