В Казани нашли тела матери и ребенка в их собственной квартире

В Казани обнаружены тела женщины и её ребенка в собственной квартире. По предварительной версии 37-летняя женщина и ее 10-летний ребенок скончались от отравления угарным газом. Об этом «АН-онлайн» сообщил источник в правоохранительных органах.

Первым накануне обнаружил страшную картину брат погибшей, который ждал родных в этот день в гости, но те так и не пришли. Мужчина проник в квартиру через балкон квартиры, располагавшейся на втором этаже.

По сообщению того же источника, 18 января квартиру погибших навещали газовики. По их словам, газовая колонка работала нормально. В настоящее время причина смерти семьи выясняется.