В московской подземке - давка на Таганско-Краснопресненской линии

На таких станциях Таганско-Краснопресненской линии, как «Выхино», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Текстильщики», «Пролетарская», пассажиры толпятся перед вагонами в несколько рядов.

Люди берут вагоны штурмом. Причиной скопления людей оказалась поломка на конечной станции линии - станции Выхино, рассказал радиостанции "Эхо Москвы" заместитель главы пресс-службы Московского метрополитена Павел Сухарников.