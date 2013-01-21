На АЭС под Тверью отключился первый энергоблок

В Тверской области на Калининской атомной электростанции отключен из-за неисправности генератора первый энергоблок. Об этом в понедельник сообщил источник в региональных правоохранительных органах.

Он рассказал, что "в воскресенье в 03:33 мск в городе Удомля Тверской области произошло отключение первого энергоблока Калининской АЭС". По его словам, причиной стала поломка генератора, которая вызвала срабатывание аварийной защиты и отключение энергоблока.

В настоящий момент на станции проводятся ремонтные работы. Радиационный фон в районе АЭС остается в норме.

Калининская АЭС входит в концерн "Росэнергоатом", на станции всего четыре энергоблока. Третий и четвертый блоки начали строиться еще в 1980-е годы, в эксплуатацию их ввели в 2005 и 2011 годах.

Это уже не первое отключение на АЭС, в июле прошлого года произошло автоматическое отключение генератора третьего энергоблока из-за неисправности в системе возбуждения.