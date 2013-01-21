В Оренбургской области трое погибли при столкновении автобуса и автомобиля

На трассе "Оренбург — Самара" в Сорочинском районе вчера днем автомобиль Mitsubishi столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot. Три человека погибли.Это две девушки из автомобиля Mitsubishi и пассажир Peugeot.

Он скончался в «скорой» по дороге в больницу.

Всего в автобусе находилось 9 пассажиров. Предварительной причиной ДТП стал выезд автомобиля Mitsubishi на встречную полосу.







