В Оренбургской области трое погибли при столкновении автобуса и автомобиля
21 января 2013, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
На трассе "Оренбург — Самара" в Сорочинском районе вчера днем автомобиль Mitsubishi столкнулся с пассажирским автобусом Peugeot. Три человека погибли.Это две девушки из автомобиля Mitsubishi и пассажир Peugeot.
Он скончался в «скорой» по дороге в больницу.
Всего в автобусе находилось 9 пассажиров. Предварительной причиной ДТП стал выезд автомобиля Mitsubishi на встречную полосу.