В крымскую пещеру упали люди. Есть погибший

Вчера, 19 января, около 19:30 на плато Караби Яйла под Белогорском произошел несчастный случай с четырьмя людьми, которые упали в пещеру Монастырь-Чокрак.

К поисково-спасательным работам были привлечены более двух десятков человек, в том числе сотрудников МЧС, и специальная техника. Было установлено, что в результате чрезвычайного происшествия пострадали 3 человека, один из которых - 22-хлетний мужчина - позже скончался.

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