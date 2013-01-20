В американском Альбукерке подросток расстрелял детей

В одном из домов американского Альбукерке в штате Нью-Мексико, подросток расстрелял 5 человек, из них 3 - дети. Как сообщает ABC, в его арсенале была автоматическая винтовка. По данным Boston.com, подозреваемый был арестован на месте преступления. На данный момент это вся информация, которой располагают американские СМИ.

Это далеко не первая трагедия подобного рода. В декабре в Коннектикуте Адам Ланза, страдающий аутизмом, открыл огонь в начальной школе"Сэнди Хук", убив 26 детей.