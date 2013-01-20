Время устранения прорыва теплотрассы во Владивостоке перенесено на 4 часа

Во Владивостоке коммунальщикам не удалось ликвидировать за намеченные 7 часов аварию на теплотрассе, в результате которой в воскресенье мерзнет, как писали "АН", около 8 тысяч жителей столицы Приморья.

Первоначально время окончания работ было намечено на 23 часа местного времени, но по состоянию на 22.30 (хбр.) место порыва трубопровода только очищено и подготовлено для проведения сварочных работ, принято решение заменить участок трубы длиной около 3 метров, ведутся сварочные работы. Об этом сообщает приморский главк МЧС России.

Как сообщили спасатели, аварийно-восстановительных работах задействовано 25 человек и 10 единиц техники МУПВ "Владивостокские тепловые сети". На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Новое планируемое время окончания работ – 03.00 местного времени 21 января (20 часов мск воскресенья).

Отметим, что днем во Владивостоке было около 9 градусов мороза, сейчас - минус 11, чуть позже ночью ожидается до -14 градусов.