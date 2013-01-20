В Воронеже геям пришлось бежать с акции с помощью полиции

Гей-активистам Воронежа пришлось спасаться бегством в сопровождении полиции с места пикета, где они собирались отстаивать свои права. Согласованная акция должна была начаться на площади возле памятника Никитину в центре города.

Активисты хотели выступить против так называемого гомофобного закона, который будет обсуждаться в Госдуме. Согласно заявке, на пикет должны были прийти около 50 человек. Несколько сотен человек, выступающих против гей-пропаганды в России, собрались возле памятника и блокировали подходы к нему, чтобы не допустить пикет.

Пришедших на митинг сначала забросали снежками, а потом и вовсе бросились бить. Всего на мероприятие явились шестеро участников . Один из организаторов пикета госпитализирован. Остальных представителей ЛГБД-сообщества полицейские увезли в УАЗике.

От снежков случайно пострадала шедшая за активистами пенсионерка. У памятника продолжают толпиться противники геев-активистов. Полиция контролирует ситуацию.