Подробности: Полицейский насмерть задавивший жену, праздновал Крещение

Стали известны подробности одного из двух дорожно-транспортных происшествий в Омской области, где, как сегодня писали "АН", сотрудники полиции накануне сбили пешеходов. Их сообщила пресс-служба омского главка МВД РФ.

Как сообщили в полиции, по первоначальным данным, сотрудник отдела полиции "Саргатский" МО МВД России "Большереченский" в свободное от службы время дома в кругу своей семьи в поселке Саргатское, который расположен в 70 км к северу от Омска, отмечал праздник Крещения. К нему за помощью обратился сосед с просьбой взять на буксир его автомобиль.

"После этого сотрудник полиции, решив проверить ходовые качества принадлежащего ему автомобиля «Лексус РХ-300», 1999 г.в., выехал на улицу. Данную автомашину он приобрел накануне, продав старый автомобиль и оформив кредит. Его супруга, не желая, чтобы муж выезжал, внезапно выбежала на проезжую часть, преграждая ему путь. Водитель указанного автомобиля, двигаясь вдоль улицы, неумышленно допустил наезд на супругу, в результате чего от полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении омской полиции.

В настоящее время проводятся проверки, в том числе доследственная, будет назначено автотехническое исследование, в рамках которого будет установлено, имел ли возможность водитель предотвратить наезд на пешехода. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

У сотрудника полиции отобраны анализы на наличие алкоголя в организме. После получения результатов судебно-медицинского освидетельствования, подтверждающего факт нахождения сотрудника полиции в состоянии алкогольного опьянения, будет принято решение об его увольнении из ОВД и привлечении его руководителей к дисциплинарной ответственности.