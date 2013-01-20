Аман Тулеев рассказал, почему погибли горняки в Кузбассе

Четверо горняков, погибших в воскресенье на шахте №7 в Прокопьевском районе Кузбасса, задохнулись в результате задымления, сообщил в воскресенье губернатор Аман Тулеев, возглавивший областной штаб по ликвидации аварии.

Аман Тулеев уточнил, что еще четыре человека находятся под землей, что с ними - пока неизвестно, хотя месторасположение уже определено с помощью GPS.

«Где они находятся, в каком месте, как расположены, мы видим. Но пока нам нужно подойти, а чтобы подойти, нужно залить водой все, убрать все примеси», - рассказал губернатор. Дегазация участка проводится также для того, чтобы горноспасатели сами не задохнулись, сообщает ria.ru. После откачки воды участники поисковые работы продолжатся.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, проводится расследование. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на семь лет.



Ранее «АН» сообщали: Семьи четверых горняков, погибших в воскресенье в шахте в Прокопьевском районе Кемеровской области, получат по три миллиона рублей. Детям погибших шахтеров будет обеспечена социальная поддержка.