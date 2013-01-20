В московских Печатниках на автостоянке найдены трупы двух мужчин

В Москве следствие ведет проверку по факту обнаружения тел на юго-востоке столицы 43-летнего и 27 летнего мужчин без внешних признаков насильственной смерти накануне днем. Трупы были обнаружены в помещении бытовки на территории автостоянки рядом с домом номер 19 по Проектируемому проезду № 4294 в Печатниках.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает в воскресенье пресс-служба СКР.