В Свердловской области на охоте насмерть подстрелили полицейского

В Свердловской области по факту смертельного ранения на охоте днем воскресенья сотрудника полиции из Талицы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"20 января 2013 года около 13 часов в центральную районную больницу Тугулыма с огнестрельным ранением живота, без признаков жизни гражданами был доставлен заместитель командира роты ДПС ММО МВД России "Талицкий". Врачи констатировали смерть мужчины. О происшествии впоследствии в правоохранительные органы сообщила фельдшер медицинского учреждения", - говорится в сообщении СКР.

Следствием предварительно установлено, что сотрудник полиции в свой выходной находился на охоте в охотхозяйстве у деревни Калачики, в 40 километрах от Тугулыма, в которой принимали участие еще порядка 10 человек. По их словам, выстроившись по номерам, они услышали выстрел, ставший для майора полиции смертельным.

Сейчас устанавливается, сам ли полицейский ранил себя при неосторожном обращении с оружием, или это сделал кто-то другой. Расследование уголовного дела продолжается.