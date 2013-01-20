Вторая группа россиян, пострадавших в ДТП во Франции, вернулась на родину. ВИДЕО

В Шереметьево приземлился рейс из Франции, на борту которого более 20 наших туристов, пострадавших накануне в ДТП. Это уже вторая группа. "АН" писали, что первые 12 туристов, вернулись на Родину минувшей ночью.

Шесть человек по-прежнему остаются в больницах - трое в Шанбери, трое в Гренобле. Четверым потребовалась операция, за состоянием двоих врачи пока просто наблюдают.

АН" сообщали, что в российской дипмиссии во Франции создан оперативный штаб. Телефон "горячей" линии: 8-10-331-45046123.

Автобус с российскими туристами, направлявшийся в Гренобль, перевернулся в субботу утром на трассе А-43 недалеко от города Шамбери. В результате ДТП пострадали 20 человек. У трех туристов более тяжелые травмы. Один россиянин перенес операцию. Всего в автобусе находились 43 туриста.

Напомним, в субботу водитель, который вез российских горнолыжников в аэропорт Гернобля, на скользкой дороге не справился с управлением, автобус вынесло на обочину, и он завалился на бок. В салоне было 43 пассажира.

Кто виноват в аварии, до сих пор не объявлено. Накануне ДТП прошел мощный снегопад с ледяным дождем. И сейчас выясняют, насколько дорожные службы справились с ситуацией.