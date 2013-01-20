Криминального авторитета Деда Хасана хоронят на Хованском кладбище

Работники Хованского кладбища посоветовали журналистам, особенно со съемочной аппаратурой, даже не соваться сегодня на похороны криминального авторитета Аслана Усояна, "вора в законе" Деда Хасана.

Накануне источники в городской администрации сообщили, что родственники решили хоронить Усояна на Хованском кладбище.

Ряд агентств передавали, что похороны начнутся в 14 часов.

Но, как передают интернет-СМИ, церемония прощания и похороны Аслана Усояна уже начались. К Хованскому кладбищу утром начали съезжаться дорогие автомобили.

Один из охранников Хованского кладбища предупредил, что приехавшие проводить в последний путь Деда Хасана, если им помешают посторонние лица, жаловаться в полицию не будут, а могут разобраться сами в соответствии с понятиями.

Ранее сегодня гроб с телом Деда Хасана, убитого в среду в центре столицы, вернулся Москву. Самолет с гробом якобы прибыл из Донецка. Родственники Аслана Усояна хотели похоронить его в Грузии на тбилисском кладбище в районе Кукия. Но в Тбилиси чартерный рейс не приняли.

Напомним, в среду, 16 января, в районе улице Поварской в центре Москве Деда Хасана расстрелял снайпер. Охранники доставили его в больницу им. Боткина. Усоян скончался от ран.

Женщина, пострадавшая при нападении на криминального авторитета, в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 и ст.222 Уголовного кодекса РФ (убийство, незаконный оборот огнестрельного оружия).

Криминальный клан убитого «вора в законе» Деда Хасана возглавит его племянник Дмитрий Чантурия по кличке Мирон. С позднего вечера четверга с Асланом Усояном прощались на Троекуровском кладбище Москвы.

Воры в законе и криминальные авторитеты в ночь на пятницу простились с Дедом Хасаном.