Почти 8 тыс человек остались без тепла во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы
20 января 2013, 13:20 [ «Аргументы Недели. Владивосток» ]
В городе Владивостоке в результате порыва теплотрассы в районе дома № 19 на улице Русской произошло нарушение теплоснабжения. В зону отключения попали 52 жилых дома, с населением 7350 человек, 4 социально-значимых объекта.
Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение 7 часов, сообщает приморский главк МЧС России.
В работах по восстановлению задействовано 25 человек и 10 единиц техники МУПВ "Владивостокские тепловые сети". На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Отметим, что во Владивостоке днем воскресенья по данным Росметео - 9 градусов мороза.