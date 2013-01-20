Почти 8 тыс человек остались без тепла во Владивостоке из-за прорыва теплотрассы

В городе Владивостоке в результате порыва теплотрассы в районе дома № 19 на улице Русской произошло нарушение теплоснабжения. В зону отключения попали 52 жилых дома, с населением 7350 человек, 4 социально-значимых объекта.

Аварийно-восстановительные работы планируется завершить в течение 7 часов, сообщает приморский главк МЧС России.

В работах по восстановлению задействовано 25 человек и 10 единиц техники МУПВ "Владивостокские тепловые сети". На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Отметим, что во Владивостоке днем воскресенья по данным Росметео - 9 градусов мороза.