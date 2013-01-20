Движение на железной дороге после схода вагонов в Забайкалье восстановлено

В Забайкальском крае к полудню воскресенья мск движение на железнодорожном перегоне Ксеньевка–Кислый Ключ Могочинского района, нарушенное почти на сутки сходом 11 вагонов с рельсов, полностью восстановлено.

восстановлено 150 метров поврежденного дорожного полотна и линия контактной сети. Движение поездов открыто на обоих направлениям, сообщает пресс-служба забайкальского главка МЧС России.

По состоянию на 10.00 (мск.) 20.01.2013 г. восстановлен четный путь и поврежденная контактная сеть.

"АН писали, что накануне в 17.37 мск на перегоне Ксеньевская–Кислый Ключ Забайкальской ж/д произошел сход 11 вагонов с углем грузового поезда. Жертв и пострадавших нет.

Из-за аварии почти на сутки были остановлены поезда на ст. Могоча из Новосибирска в Нерюнгри и из Пензы во Владивосток. А на ст. Чернышевск - 3 поезда: Москва-Хабаровск, Москва-Владивосток и Чита-Благовещенск.

На ликвидации последствий схода были задействованы два восстановительных поезда со станций Могоча и Зилово, а также восстановительные бригады станций Ксеньевская и Ерофей Павлович. На месте происшествия работали оперативные группы Могочинского гарнизона пожарной охраны и ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.