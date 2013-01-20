В Москве на Нагатинской строителя насмерть придавило плитой

В Москве следователи ведут проверку по факту гибели строителя из Тверской области, работавшего вахтовым методом на стройке высотки на Нагатинской набережной, 30А. В воскресенье около 9 часов утра его тело было обнаружено на 10-м этаже придавленным строительной плитой.

Когда произошло ЧП и каким образом, выясняется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.