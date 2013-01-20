В Туле умер 22-летний полицейский - виновник ДТП с гибелью женщины

В Туле в больнице утром воскресенья от полученных травм скончался водитель тульского регионального УМВД России, 22-летний младший сержант полиции, участник ДТП, произошедшего в субботу на Восточном объезде столицы области.

По материалам проводимой в УМВД России по Тульской области служебной проверки будет принято процессуальное решение, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"АН" писали, что накануне вечером, 22-летний тульский полицейский на личном автомобиле выскочил на "встречку" в районе моста через Упу и врезался в "Тойоту". В результате женщина-водитель скончалась на месте, ее 10-летняя дочь с многочисленными травмами госпитализирована.