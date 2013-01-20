В Туле в результате дорожно-транспортного происшествия на Восточном объезде в районе моста через реку Упа с участием сержанта полиции накануне вечером погибла женщина. Ее 10-летняя дочь получила многочисленные ранения.

19 января 2013 года 22-летний младший сержант полиции, управляя личным автомобилем ВАЗ-21093, выехал на полосу встречного движения на Восточном объезде в городе Туле и допустил лобовое столкновение с автомобилем Тойота Рав-4 под управлением 39-летней женщины. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба СКР.

В результате ДТП водитель Тойоты от полученных травм скончалась. Сотрудник полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом грудины и другими повреждениями, а также пассажир Тойоты, 10-летняя девочка, с травмой живота, ушибом голеней и лица были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время решается вопрос с передаче материалов по данному дорожно-транспортному происшествию в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.