СКР: омские полицейские совершили два ДТП с гибелью пешехода

В Омске следователи областного СУ СКРа проводят проверки по факту двух дорожно-транспортных происшествий с участием сотрудников полиции накануне вечером, закончившихся гибелью пешеходов, сообщает пресс-служба СКР.

19 января 2013 года в 20 часов 15 минут на автодороге "Черлак-Омск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции – 39-летнего старшего оперуполномоченного ОБЭП УМВД России по городу Омску, который, двигаясь со стороны Ачаирского монастыря в направлении города Омска, в районе 35 километра допустил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП 55-летний мужчина с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Кроме этого, 19 января 2013 года около 21 часа в районе поселка Саргатское Омской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения 34-летний помощник дежурного отдела полиции "Саргатский" УМВД России по Омской области, управляя автомобилем "Lexus RX300", около своего дома допустил наезд на свою 33-летнюю супругу, находившуюся на проезжей части. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. По данному факту руководством УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки. Решается вопрос об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел и привлечении его непосредственных руководителей к дисциплинарной ответственности, сообщила областная полиция.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данным фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.