Семьи погибших горняков на шахте № 7 получат по 3 млн. рублей

Семьи четверых горняков, погибших в воскресенье в шахте в Прокопьевском районе Кемеровской области, получат по три миллиона рублей. Детям погибших шахтеров будет обеспечена социальная поддержка.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнование семьям погибших шахтеров.

"Семьи погибших шахтеров получат по 2 млн рублей и еще по 1 млн рублей по соглашению между администрацией Кемеровской области и собственниками предприятия, то есть в общей сложности помощь составит до 3 млн рублей каждой семье погибших, - сообщается на сайте правительства региона.

По словам Тулеева, дети погибших горняков будут ежегодно бесплатно отдыхать в здравницах страны. Будут рассмотрены вопросы по улучшению жилищных условий шахтерских семей, образованию детей. Студенты будут получать отдельную стипендию до 23 лет.

Тулеев прибыл на место происшествия и ознакомился с ходом спасательных работ и провел совещание областного штаба по ликвидации аварии на шахте №7 (СУЭК-Кузбасс).

Напомним, сегодня ночью во время профилактических работ на шахте №7 в Прокопьевском районе произошла вспышка метана, в результате чего 4 человека погибли, их тела подняты на поверхность. Судьба еще четырех горняков остается неизвестной.

В момент происшествия в шахте работало 77 горняков, 69 из них вышли на поверхность самостоятельно. Вспышка метана привела к задымлению в шахте, неблагоприятной газовой обстановке. В связи с этим было принято решение вывести горноспасателей из шахты. "Рисковать их жизнями мы не можем", - подчеркнул губернатор.