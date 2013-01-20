Возбуждено дело по ДТП с участием сотрудника следственного управления Забайкалья

В Читинском районе накануне утром столкнулись две автомашины, за рулем одной из которых находился сотрудник следственного управления СК России по Забайкальскому краю. В результате ДТП погиб пассажир одной из автомашин.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба СКР.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1053 км. трассы «Чита-Иркутск». В результате лобового столкновения автомобилей «Тойота» и «Сузуки» погиб 40-летний пассажир «Тойоты», её водитель 1967 года рождения был госпитализирован с переломами ног, костей таза. Водитель «Сузуки», сотрудник СУ СКР по Забайкальскому краю, был госпитализирован с переломами костей таза.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты детали автомашин, необходимые для проведения автотехнических экспертиз. Назначено проведения судебно-медицинской экспертизы по телу погибшего.

Проведены освидетельствования водителей автомашин. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается. Помимо этого, руководителем следственного управления Геннадием Подзноевым по факту ДТП назначена служебная проверка.

Следователи обращаются ко всем очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия с просьбой позвонить по телефону: 8-914-471-87-05.