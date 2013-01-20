МЧС: Операцию по поиску горняков в шахте №7 приостановили из-за угрозы взрыва

Операцию по поиску горняков в шахте №7 в Прокопьевском районе Кемеровской области приостановили сегодня из-за угрозы взрыва. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, в шахте высокая концентрация метана, которая может привести к взрыву.

Поисковые работы горняков будут продолжены после того, как будет организовано проветривание и отбор проб воздуха. Но местонахождение горняков, остающихся в шахте, определено. Шахта №7 — современное предприятие, оснащенное новейшей техникой, системами слежения и контроля. Поэтому специалисты без труда определили местонахождение оставшихся четверых горняков с точностью до сантиметра, передает РИА Новости.

Напомним, в результате задымления в шахте № 7 погибли четыре горняка. Еще столько же рабочих остаются в шахте. О их судьбе пока ничего неизвестно.

Задымление в шахте №7 в Прокопьевском районе Кемеровской области произошло рано утром 20 января. Под землей в момент инцидента находились 77 человек. Прибывшие спасатели подняли 69 шахтеров на поверхность.



На место происшествия прибыл губернатор Аман Тулеев.

По факту происшествия следственные органы региона возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц").

Власти региона уже приняли решение, что семьи четверых горняков, погибших в шахте, получат по три миллиона рублей. Их детям будет обеспечена социальная поддержка.