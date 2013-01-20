Двухлетний малыш и его бабушка погибли при пожаре в Башкирии

Утром в воскресенье от отравления угарным газом скончалась жительница деревни Новобалапаново Абзелиловского района, у которой накануне вечером в доме разгорелся пожар, где погиб ее 2-летний внук.

В правоохранительные органы республики вечером 19 января 2012 года от сотрудников МЧС поступило сообщение о том, что во время пожара в доме от отравления продуктами горения скончался 2-летний ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка, сообщает в воскресенье пресс-служба СКР.

Предварительно установлено, что вечером 19 января 2013 года в одном из домов деревни Новобалапаново Абзелиловского района республики 41-летняя женщина затопила дровяную печь и ушла к соседям на 15-20 минут, оставив 2-летнего сына на попечение больной 64-летней бабушки. Вернувшись в дом она обнаружила, что происходит горение стены дома и домашних вещей в районе кухни. Заметив пожар, соседи пытались спасти бабушку с ребенком. Мальчик погиб на месте пожара, а доставленная в больницу женщина скончалась утром 20 января.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.