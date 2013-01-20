По факту гибели в пожаре 8 человек на Урале СКР возбудил дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. "АН" писали", что в воскресенье утром при пожаре в Екатеринбурге погибли 8 человек.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, а также сотрудники полиции и МЧС. Принимаются меры к установлению личностей погибших, предположительно, они входили в одну бригаду рабочих, и выяснению причин пожара. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Личности всех погибших устанавливаются. Разбор конструкций продолжается.

К месту происшествия выехала оперативная группа свердловского главка МЧС России. На месте пожара работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Свердловской области, сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета.

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Непосредственно после осмотра будет решен вопрос о назначении судебного медицинского исследования тел погибших с целью определения точной причины их смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.