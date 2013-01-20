Умер один из пострадавших при обрушении моста через реку Ворона под Воронежем

В Воронежской области проводится доследственная проверка по факту смерти в воскресенье рабочего, пострадавшего на ремонтируемом мосту, где неделю назад при обрушении пролета уже погибли два работника строительной организации.

"АН" писали, что накануне трое рабочих пострадали при обрушении ремонтируемого моста через реку Ворона возле города Борисоглебска.

В воскресенье один из пострадавших скончался в реанимации. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Предварительно установлено, что 19 января 2013 года около 17 часов при производстве ремонтных работ на мосту при въезде в город Борисоглебск по автотрассе Курск-Саратов произошло обрушение пролета моста. Обломками конструкций трем работникам строительной организации были причинены телесные повреждения. Один из них скончался в реанимации.

Кроме того, 13 января 2013 года на этом же мосту произошло обрушение другого пролета. При этом погибли генеральный директор и монтажник строительной организации.

По данным фактам следственными органами проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.