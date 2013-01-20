В Екатеринбурге при пожаре в бараке заживо сгорели 8 человек

В Екатеринбурге при пожаре в нежилом бараке на улице Сибирка в ночь на воскресенье заживо сгорели шесть человек. В оперативные службы ночью поступил сигнал о возгорании. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В 6.41 мск пожар был локализован. При тушении пожара в нежилом бараке огнеборцы обнаружили шесть тел погибших, передает РИА Новости. Личности и пол погибших не называются. По последним данным МЧС, при разборке завалов обнаружены еще двое погибших. Все восемь погибших, по предварительным данным, - рабочие из Пермского края.