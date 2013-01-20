В Москву прилетели 12 россиян, пострадавших в ДТП во Франции

В Москву в ночь на воскресенье прилетели 12 россиян, пострадавших в результате ДТП во Франции. Рейс с туристами авиакомпании Башкортостан ZU 8482 приземлился в аэропорту Домодедово.

Российские дипломаты во Франции сообщили, что в больницах остаются семь россиян, пострадавших в аварии в районе города Шамбери (департамент Савойя). Представитель дипмиссии уточнил, что четверо пострадавших находятся в Шамбери, трое - в Гренобле.

"АН" сообщали, что в российской дипмиссии во Франции создан оперативный штаб. Телефон "горячей" линии: 8-10-331-45046123.

Автобус с российскими туристами, направлявшийся в Гренобль, перевернулся в субботу утром на трассе А-43 недалеко от города Шамбери. В результате ДТП пострадали 20 человек. У трех туристов более тяжелые травмы. Один россиянин перенес операцию. Всего в автобусе находились 43 туриста.