В Москве на переходе в метро мужчина упал, ударился головой и скончался

В Москве в субботу днем в метрополитене погиб мужчина. Около 16.55 на станции метро «Чеховская» при попытке спуститься на платформу по неработающему эскалатору оступился, упал и от полученных травм на месте скончался мужчина 1987 года рождения.

По некоторым данным погиб мужчина, приехавший в столицу из Мордовии. По данному факту проводится проверка.

Накануне в столичном метро инцидент со смертельным исходом произошел и на станции метро «Таганская». Мужчина упал на рельсы и скончался.