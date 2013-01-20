В Магаданской области произошло серьезное ДТП с участием автомобиля "скорой помощи". На 8-м километре федеральной автодороги "Колыма" столкнулись два автомобиля - "Тойота Спринтер" (Toyota Sprinter) и "Тойота Ипсум" (Toyota Ipsum).

Жертв в этом ДТП, к счастью, нет. Но пострадавших вызволяли спасатели и пожарные. Им пришлось резать машины, чтобы извлечь раненых. На место происшествия спешили медики. Но по дороге к месту аварии машина "скорой помощи" сама попала в ДТП. "Скорая" съехала с дороги и столкнулась с опорой освещения на улице Правонабережная.

К месту этой аварии выехали спасатели пожарно-спасательного центра и еще одна бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД.

В результате двух дорожно-транспортных происшествий пострадали семь человек. Все госпитализированы в Магаданскую областную больницу.

На ликвидацию последствий этих ДТП привлекалось 36 человек и 12 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от служб МЧС.