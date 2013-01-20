Под Тулой сотрудник полиции спровоцировал смертельное ДТП

Под Тулой 22-летний младший сержант полиции выехал на личном автомобиле ВАЗ на встречную полосу на Восточном объезде областного центра. На встречке ВАЗ полицейского столкнулся лоб в лоб с автомобилем "Тойота", в котором находились 39-летняя женщина и 10-летняя девочка.

В результате женщина погибла на месте ДТП. Ребенок пострадал. Девочка госпитализирована. Сотрудник полиции также пострадал.

По предварительным данным, полицейский находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится служебная проверка. В случае установления вины сержанта, он будет уволен из органов.

Дисциплинарному взысканию подвергнется и его непосредственное руководство. Проводится расследование.