Под Тулой сотрудник полиции спровоцировал смертельное ДТП
20 января 2013, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
Под Тулой 22-летний младший сержант полиции выехал на личном автомобиле ВАЗ на встречную полосу на Восточном объезде областного центра. На встречке ВАЗ полицейского столкнулся лоб в лоб с автомобилем "Тойота", в котором находились 39-летняя женщина и 10-летняя девочка.
В результате женщина погибла на месте ДТП. Ребенок пострадал. Девочка госпитализирована. Сотрудник полиции также пострадал.
По предварительным данным, полицейский находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится служебная проверка. В случае установления вины сержанта, он будет уволен из органов.
Дисциплинарному взысканию подвергнется и его непосредственное руководство. Проводится расследование.