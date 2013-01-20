В Москве сегодня похоронят Деда Хасана на кладбище за пределами МКАД

Криминального авторитета Аслана Усояна, известного как Дед Хасан, похоронят сегодня на Хованском кладбище, за пределами МКАД. Близким "вора в законе", застреленного в среду в центре Москвы, столичные власти предложили несколько вариантов мест захоронения. Родственники Аслана Усояна выбрали Хованское кладбище.

Ранее в СМИ появились слухи, что Деда Хасана могут похоронить недалеко от центра Москвы, на Даниловском, или даже на Ваганьковском кладбище.

Родные хотели похоронить Деда Хасана в Грузии, на его родине. Но грузинские власти не посадили самолет с телом криминального авторитета в Тбилиси. Самолет с телом Усояна вернулся в Москву.

Дед Хасан был убит в среду, 16 января, в центре Москвы, когда он выходил из ресторана. Преступники, вооруженные бесшумным автоматом ВАЛ, находились в доме напротив. 75-летний "вор в законе" скончался в реанимации, не приходя в сознание. В больницу его привезли охранники. Раненая при покушении на криминального авторитета молодая женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. Она, скорее всего, останется инвалидом.

Профессиональный киллер Алексей Шерстобитов оценил работу убийцы вора в законе Деда Хасана как "безобразную".

С позднего вечера четверга с Асланом Усояном прощались на Троекуровском кладбище Москвы.

Воры в законе и криминальные авторитеты в ночь на пятницу простились с Дедом Хасаном.

Всех прибывших проститься с Дедом Хасаном встречал его племянник Дмитрий Чантурия, он был распорядителем на похоронных мероприятиях. В криминальных кругах это значит очень многое.