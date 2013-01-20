В Кузбассе жертвами задымления в шахте в Прокопьевском районе стали 4 горняка

Увеличилось количество погибших горнорабочих в результате задымления в шахте №7 в Прокопьевском районе Кемеровской области. Задымление на шахте было зафиксировано в воскресенье утром в 5:15 по местному времени. 69 из 77 находившихся в шахте горняков выведены на поверхность.

Судьба еще четырех горняков остается неизвестной. На связь они не выходят. Спасатели ведут их поиски.

Для ликвидации последствий аварии на шахте был создан оперативный штаб. Его возглавил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, он прибыл на место происшествия. На место происшествия также выехали представители Следственного комитета региона.

Сначала сообщили о гибели одного шахтера. Через некоторое время горноспасатели Прокопьевского ВГСЧ обнаружили тела еще троих погибших горняков. По предварительной версии, причиной ЧП в шахте № 7 стало короткое замыкание.

Следственные органы по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц).