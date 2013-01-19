Мост через реку Ворона обрушился под Воронежем, есть пострадавшие

Строящийся мост через реку Ворона обрушился под Воронежем второй раз за неделю в субботу, 19 января, около 17:00 мск. В результате обрушения пролета моста пострадали три человека - рабочие.

На месте происшествия работали специалисты МЧС РФ. О состоянии пострадавших не сообащется. Строившийся через реку Ворона мост в движении не задействован. Движение транспорта осуществляется по рабочему мосту.

13 января при аналогичном ЧП на этом мосту погибли два человека, в том числе генеральный директор предприятия, которое проводило работы. Тогда строительный кран провалился между перекрытиями. Ремонтные работы на мосту проводились в плановом порядке. Еще двое пострадали и получили серьезные травмы.