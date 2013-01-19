В Москве полиция задержала у захваченного общежития 36 человек

В Москве в субботу у общежития фабрики «Московский шёлк» в Большом Саввинском переулке задержаны 36 человек. Задержанные доставлены в ОВД Хамовники.

В Большом Саввинском собралось около пятидесяти активистов, которые считают, что выселение из общежития, расположенного в центре Москвы, ведется незаконно. Один из задержанных - антифашист, член Координационного совета оппозиции Алексей Гаскаров.

Ранее жильцам предъявили постановление судебных приставов о том, что помещение общежития, приватизированное в 90-х годам вместе с жильцами, является нежилым. А все 10 семей, проживающие там, заняли жилплощадь самовольно. Тогда жильцы забаррикадировались внутри и отказались покидать квартиры. Пресс-служба префектуры заявила, что всем жителям предоставлены отдельные квартиры. Но жильцы отказываются переезжать из центра столицы. В одной из комнат с шестилетним сыном еще в четверг забаррикадировались Валентина Померанцева.

По словам представителя пресс-службы, напавшие избили охранников ЧОПа и захватили несколько помещений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Организатором нападения на общежитие грозит статья 116 УК РФ «Побои».