В захвате заложников в Алжире участвовали нигерийские боевики

В захвате газового месторождения в Алжире участвовали исламские боевики из Нигера, в частности их главарь Абдул Рахман аль Нигери, сообщает мавританское агентство новостей ANI со ссылкой на проверенный источник.

В субботу вечером прошел финальный штурм месторождения «Ин Аменас» компании BP, недалеко от границы с Ливией, в результате которого были освобождены 16 заложников. По данным Reuters, среди них двое американцев и немцев, а также один португалец. Во время штурма, террористы казнили семерых других заложников. Также на территории месторождения были найдены 15 неопознанных тел. В настоящее время идет их идентификация.

Ранее в четверг алжирские спецслужбы совершили первую попытку штурма «Ин Аменас». В результате нее погибли 15 боевиков и 34 заложника.

Общее число погибших с момента захвата месторождения BP не известно.