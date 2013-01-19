В центре Иркутска дотла сгорела маршрутка

В центре Иркутска в субботу среди бела дня сгорело маршрутное такси №27, автомобиль марки «Газель».

В результате инцидента люди не пострадали. Маршрутка ехала на конечную остановку по улице Дзержинского.

В момент происшествия автомобиль был уже без пассажиров. Водитель успел быстро покинуть салон. Пострадал рядом стоящий автомобиль «Тойота Харриер».

Движение в районе улицы Дзержинского в центре Иркутска из-за горящего микроавтобуса было парализовано. По предварительным данным, маршрутка работала на газе, и оборудование оказалось неисправным. Газовый баллон находился в салоне «Газели».

При подъезде к светофору на перекрестке улиц Дзержинского и Чехова произошел хлопок, после чего кузов и салон мгновенно загорелись и автомобиль сгорел дотла. Автомобиль «Тойота Харриер» удалось потушить, но кузов и передняя часть сильно пострадали.