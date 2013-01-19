В районе Междуреченска под снежной лавиной погибли два сноубордиста

В Кузбассе под Междуреченском в районе станции "Лужба" в субботу в результате схода снежной лавины погибли два человека - сноубордисты-экстремалы — парень и девушка.

По предварительным данным, жертвами лавины стали двое жителей Кемеровской области - молодой человек и девушка 1992 и 1998 годов рождения. Их тела уже извлечены из-под снега и доставлены в морг.

По предварительной информации, данный участок на горнолыжной дикой трассе возле города Междуреченск не считался лавиноопасным. В момент схода лавины катались четверо сноубордистов. Двое из них оказались под снегом, еще двоим удалось спастись. Проводится расследование.