В Забайкалье из-за схода вагонов с углем задерживаются пассажирские поезда

Три пассажирских поезда № 77 "Нерюнгри — Новосибирск", № 44 "Москва — Хабаровск" и № 392 "Чита — Благовещенск" задерживаются в субботу из-за схода с рельс 11 вагонов с углем.

Вагоны с углем сошли с рельс в 17.37 мск в субботу, 19 января, в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края. В результате инцидента повреждена одна опора контактной сети, нарушен габарит пути.

В результате ЧП приостановлено движение пассажирских поездов по главному ходу Транссиба в обоих направлениях. Представитель Забайкальской железной дороги отметил, что о времени задержки пока говорить рано.

Пострадавших в результате инцидента нет, угрозы экологии нет. На место выехали два восстановительных поезда со станций Могоча и Зилово.