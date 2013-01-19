Мединский восхищен мужеством худрука Большого театра

Министр культуры Владимир Мединский решил обратиться к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять под особый контроль расследование нападения на руководителя балетной труппы Большого театра.

Глава Министерства заявил сегодня после посещения больницы, где находится художественный руководитель балета Большого театра Сергей Филин, что поражен мужеством балетмейстера. Беседа шла не о состоянии здоровья Юрия, а о его творческих планах.

В субботу стало известно, что Филина перевели из реанимации в обычную палату. Полиция недавно начала допрос Филина.